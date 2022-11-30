فرص العمل في أميركا تتراجع وسط توقعات اقتصادية "قاتمة"

تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، عاكسة القفزة المفاجئة التي سجلت في الشهر السابق، في إشارة إيجابية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى لكبح الطلب في جميع قطاعات الاقتصاد.

انخفض عدد الوظائف المتاحة إلى 10.3 مليون في أكتوبر من 10.7 مليون في الشهر السابق، بحسب ما أظهره مسح فرص العمل ودوران العمالة بوزارة العمل الأميركية، أو JOLTS، اليوم الأربعاء.

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ويتماشى الرقم تقريبًا مع متوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين.

يشير التقرير إلى أن الطلب على العمالة، رغم أنه لا يزال قوياً، بدأ يتراجع وسط توقعات اقتصادية قاتمة وارتفاع أسعار الفائدة. مع ذلك، لا يزال العديد من أرباب العمل يكافحون لملء الوظائف الشاغرة، إذ تبقى مشاركة القوى العاملة عالقة دون مستويات ما قبل الوباء، وتستمر الشركات في رفع الأجور لجذب العمال والاحتفاظ بهم.

كما يبدو أن حالة عدم اليقين الاقتصادي المقترنة بإعلانات التسريح الأخيرة في العديد من الشركات الكبرى، جعلت الأميركيين أكثر ترددًا في ترك وظائفهم الحالية. وانخفض معدل ترك العمل، وهو مقياس لترك الوظائف كحصة من إجمالي التوظيف، إلى 2.6٪، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021. وترك حوالي 4 ملايين أميركي وظائفهم في أكتوبر.