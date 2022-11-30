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المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا
مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا
صندوق النقد

مديرة صندوق النقد تحذر: قد نضطر لخفض توقعاتنا لنمو الاقتصاد الصيني

أرجعته إلى القيود المرتبطة بـ"كوفيد" والصعوبات في قطاع العقارات

برلين - فرانس برس
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حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن الصندوق قد يضطر لخفض توقعاته للنمو في الصين، حيث تؤدي سياسة "صفر كوفيد" المتشددة إلى إعاقة النشاط الاقتصادي وإثارة احتجاجات.

وقالت غورغييفا في برلين خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس وعدد من قادة المنظمات الدولية، يوم الثلاثاء: "في حين نتوقع نموا بنسبة 3.2% لهذا العام و4.4 % للعام المقبل، هناك احتمال في هذه الفترة التي تسودها حالة كبرى من عدم اليقين، أننا قد نضطر لمراجعة هذه التوقعات نزولا".

وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، أن "هناك عاملين وراء هذا التباطؤ في النمو، القيود المرتبطة بـ(كوفيد)، والصعوبات في قطاع العقارات" الذي واجه سلسلة من حالات إفلاس مطورين وصعوبات في إكمال المشاريع.

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لكن غورغييفا أكدت أن "الصين لديها هامش مالي لتحفيز اقتصادها والتصدي لأي ضغوط نحو خفض النمو".

وقالت إن "الصين تراجع أيضا سياستها (صفر كوفيد) لمكافحة الفيروس من أجل استجابة أكثر استهدافا بغية الحد من الاضطرابات التي يواجهها الاقتصاد الصيني والتداعيات السلبية على بقية العالم".

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