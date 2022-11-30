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نهر النيل القاهرة (آيستوك)
نهر النيل القاهرة (آيستوك)
اقتصاد مصر

مصر تتوقع نمو الاقتصاد 5% تقريباً بنهاية 2022-2023

الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية

القاهرة - رويترز
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قالت وزارة التخطيط المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نموا بنحو 5% بنهاية السنة المالية 2022-2023.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية قالت إن النمو الاقتصادي بلغ 4.4% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023.

وأضافت أن معدل البطالة ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 7.2% في الربع المقابل من العام السابق.

وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق، إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

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