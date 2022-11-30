المركزي المصري
مصر.. نمو المعروض النقدي 27.1% إلى 7.18 تريليون جنيه في أكتوبر
مقابل 6.56 تريليون جنيه في نفس الشهر قبل عام
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أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن المعروض النقدي ارتفع بنسبة 27.08% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول.
وبلغ المعروض النقدي 7.18 تريليون جنيه مصري (293.06 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 6.56 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.
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يشار إلى أن وزارة التخطيط المصرية، قالت اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نموا بنحو 5% بنهاية السنة المالية 2022-2023.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية قالت إن النمو الاقتصادي بلغ 4.4% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023.
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