مصر.. نمو المعروض النقدي 27.1% إلى 7.18 تريليون جنيه في أكتوبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أن المعروض النقدي ارتفع بنسبة 27.08% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول.

وبلغ المعروض النقدي 7.18 تريليون جنيه مصري (293.06 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 6.56 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.

مادة اعلانية

يشار إلى أن وزارة التخطيط المصرية، قالت اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نموا بنحو 5% بنهاية السنة المالية 2022-2023.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية قالت إن النمو الاقتصادي بلغ 4.4% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023.