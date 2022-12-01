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الاقتصاد التونسي يعاني أزمة اقتصادية خانقة (تعبيرية - iStock)
صورة تعبيرية عن اقتصاد تونس
اقتصاد تونس

السندات السيادية التونسية ترتفع بعد رفع فيتش تصنيف البلاد

رفعت فيتش تصنيف تونس السيادي إلى ‭‭CCC+‬‬

لندن – رويترز
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قفزت السندات السيادية التونسية، اليوم الخميس، بعدما رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية فيتش تصنيف تونس السيادي إلى ‭‭CCC+‬‬ مشيرة إلى اتفاق على مستوى الخبراء لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تم التوصل إليه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وأظهرت بيانات منصة تريد ويب للتداول الإلكتروني أن السندات المقومة بالدولار الصادرة من البنك المركزي التونسي زادت 1.5 سنت لكل دولار ليجري تداولها عند 74.224 سنت وهو أعلى مستوياتها منذ نهاية فبراير/شباط.

كما ارتفعت السندات المقومة باليورو أكثر من سنت ليجري تداولها أقل قليلا من 70 سنتا.

وقالت فيتش إنها تتوقع أن يفتح الاتفاق مع صندوق النقد الطريق أمام تمويلات كبيرة من الدائنين الرسميين ويدعم عمليات تعزيز الموازنة بالرغم من عدم التيقن بشأن استمرار الالتزام بالبرنامج.

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