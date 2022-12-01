القمح يرتفع بدعم من عمليات شراء وتفاؤل إزاء تخفيف قيود كورونا في الصين

ارتفع القمح في شيكاغو للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مدعوما بعمليات الشراء لتغطية مراكز البيع في نهاية الشهر وآمال المستثمرين في أن تخفف الصين قيود مكافحة كورونا.

ومع ذلك واجه القمح الانخفاض في نوفمبر، بسبب المنافسة من الإمدادات عبر البحر الأسود.

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وسجلت أسعار فول الصويا ارتفاعاً أيضا، إذ لامست أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بأن الصين ستخفف القيود التي أثارت احتجاجات عامة نادرة عزز توقعات الطلب في مستورد السلع الضخم.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن المصدرين الأميركيين باعوا 136 ألف طن من فول الصويا لتسليمها إلى الصين خلال عامي 2022 و2023.

وارتفع عقد القمح الأكثر تداولا في مجلس شيكاغو للتجارة 1.9% إلى 7.96 دولار ونصف السنت للبوشل، فيما ارتفع فول الصويا 0.9% إلى 14.72 دولار وثلاثة أرباع السنت للبوشل.

وتراجعت حبوب الذرة 0.4% إلى 6.67 دولار للبوشل بسبب مخاوف بشأن الطلب على الصادرات.

وبالنسبة لشهر نوفمبر 2022، انخفض القمح 10%، وسجل فول الصويا مكاسب تقترب من 4%، بينما تراجعت الذرة 3.5%.