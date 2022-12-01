مصر تطرح 10 آلاف طن من القمح الروسي المستورد لمطاحن القطاع الخاص

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت يوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022، بطرح كمية 10 آلف طن من القمح الروسي المستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص، بسعر 9750 جنيها للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع.

وقالت وزارة التموين في بيان اليوم الخميس، إنه قد تم تنفيذ 17 عملية شراء بالفعل.

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بحسب البيان، فإن عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع قد بلغ 31 طلبا بإجمالي كمية قدرها 21116.72 طن يمثل ضعف الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9766.67 جنيه.

في ذات السياق، تعقد البورصة المصرية للسلع ثالث جلساتها يوم الأحد القادم الموافق 4 ديسمبر 2022، في تمام الساعة الثانية ظهرا .