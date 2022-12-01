اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صندوق مصر السيادي
المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان
اقتصاد مصر

مصر تعتزم بناء 21 محطة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تحلية المياه بـ3 مليارات دولار

بقدرة 3.3 مليون متر مكعب يوميا

القاهرة – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، اليوم الخميس، إن المرحلة الأولى من خطة مصر لتحلية المياه على نطاق واسع ستشمل 21 محطة بقدرة 3.3 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة 3 مليارات دولار.

وأضاف سليمان في مؤتمر رويترز نكست إن مصر، التي استضافت مؤخرا مؤتمر المناخ كوب27 وتحاول تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، تهدف إلى بدء الإنتاج في مشروعات الهيدروجين الأخضر في 2025-2026.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خبز "الباغيت الفرنسي" يصل إلى العالمية بقرار من "اليونسكو" خبز "الباغيت الفرنسي" يصل إلى العالمية بقرار من "اليونسكو"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط