مصر تعتزم بناء 21 محطة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تحلية المياه بـ3 مليارات دولار

قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، اليوم الخميس، إن المرحلة الأولى من خطة مصر لتحلية المياه على نطاق واسع ستشمل 21 محطة بقدرة 3.3 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة 3 مليارات دولار.

وأضاف سليمان في مؤتمر رويترز نكست إن مصر، التي استضافت مؤخرا مؤتمر المناخ كوب27 وتحاول تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، تهدف إلى بدء الإنتاج في مشروعات الهيدروجين الأخضر في 2025-2026.