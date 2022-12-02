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أسعار الغذاء (تعبيرية - iStock)
أسعار الغذاء (تعبيرية - iStock)
تضخم

أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الثامن على التوالي

مؤشر "فاو" الآن أعلى 0.3% فقط عن مستواه قبل عام

باريس - رويترز
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انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، بشكل طفيف في نوفمبر، مسجلا تراجعا للشهر الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في مارس عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

قالت المنظمة اليوم الجمعة، إن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، سجل 135.7 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، انخفاضا من 135.9 نقطة في أكتوبر.

وتوافق رقم أكتوبر مع التقدير السابق لمنظمة الأغذية والزراعة.

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أوضحت المنظمة أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في نوفمبر، عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر.

وساهم تمديد اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من أوكرانيا لمدة 120 يوماً إضافية الشهر الماضي، في تراجع المخاوف بشأن تعطيل الحرب للتجارة الضخمة عبر البحر الأسود.

وقالت المنظمة إن الانخفاض الطفيف في نوفمبر يعني أن مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء الآن أعلى بـ 0.3% فقط عن مستواه قبل عام.

في تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت "فاو" توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2022 إلى 2.756 مليار طن، من تقديرات الشهر الماضي التي كانت عند 2.764 مليار طن.

وقالت إن التوقعات أقل بـ 2% من الإنتاج المُقدر للعام 2021، وستسجل بذلك أدنى مستوى في ثلاث سنوات.

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