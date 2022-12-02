استثمارات صناعة المنتجات الغذائية في السعودية وصلت إلى 94 مليار ريال

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة، يبلغ أكثر من 94 مليار ريال، ما يشكل 7% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.

وذكرت الوزارة بحسب ما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، أن مصانع المنتجات الغذائية تشكل ما نسبته 11.35% من إجمالي عدد المصانع في السعودية، موضحة أن عدد مصانع الأغذية في المملكة بلغ 1294 خلال العام الجاري حتى نهاية أغسطس، فيما بلغ عددها خلال العام الماضي 1201 مصنع.

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وأشارت إلى أن عدد التراخيص الصناعية الصادرة للقطاع خلال العام الحالي، يبلغ 163 ترخيصا وذلك بنهاية أغسطس، فيما بلغ عددها 287 ترخيصا في عام 2021.

وأكدت وزارة الصناعة، أن ما يتمتع به القطاع من إمكانات كبيرة، أسهم بشكل كبير في وصول تلك المنتجات إلى مختلف مناطق المملكة، فضلا عن المساهمة في تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.