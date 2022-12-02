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مزرعة عنب في مصر (رويترز)
مزرعة عنب في مصر (رويترز)
اقتصاد مصر

بعد 5 سنوات من المفاوضات.. مصر تفتح سوقاً جديدة لصادراتها الزراعية في الفلبين

من المتوقع تصدير الشحنة الأولى من الحمضيات المصرية خلال الموسم الحالي

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الزراعة المصرية في بيان اليوم الجمعة، إن مصر ستبدأ تصدير المنتجات الزراعية إلى الفلبين، بعد خمس سنوات من المفاوضات الفنية المكثفة بين الجانبين.

وأضافت الوزارة أنه من المتوقع تصدير الشحنة الأولى من الحمضيات المصرية خلال الموسم الحالي، وفق ما نقلته "رويترز".

وكشفت بيانات رسمية حديثة عن استحواذ مجموعة دول غرب أوروبا على نحو 26% من إجمالي كافة الصادرات المصرية خلال العام الماضي.

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ووفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شكلت إيطاليا ومالطا وإسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا على التوالي، دول غرب أوروبا التي تتركز فيها صادرات مصر، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية للدول الخمس نحو 8.918 مليار دولار.

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين بواقع 20.9% على أساس سنوي في الشهور الثمانية الأولى من العام.

وقال الجهاز في بيان إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة سجل 60.9 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس، مقابل 50.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2021.

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