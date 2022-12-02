زيادة غير متوقعة في التوظيف بأميركا قد تربك حسابات الفيدرالي
استقرار في معدل البطالة ورفع للأجور
ذكرت الحكومة الأميركية، اليوم الجمعة، أن الزيادة في الوظائف بالولايات المتحدة كانت قوية بشكل غير متوقع في نوفمبر، على الرغم من الجهود المبذولة لتهدئة الاقتصاد، في حين استقرت البطالة وارتفعت الأجور.
لا تقدم الأرقام ارتياحًا كبيرًا للمسؤولين في الفيدرالي الذين كافحوا للحد من التضخم المرتفع، وسط مخاوف من أن التكاليف المرتفعة قد تترسخ.
أظهرت بيانات وزارة العمل أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف 263 ألف وظيفة في نوفمبر، وظل معدل البطالة عند 3.7%.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة للعاملين في القطاع الخاص 18 سنتًا إلى 32.82 دولار. وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية، ارتفعت الأجور بنسبة 5.1%.
وفي حين يُتوقع عادة أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى فقدان الوظائف، لاحظ الاقتصاديون أن الشركات مترددة في تسريح العمال الذين كافحوا للعثور عليهم.
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