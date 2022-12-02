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ميناء تجاري في تركيا (iStock)
ميناء تجاري في تركيا (iStock)
اقتصاد تركيا

صادرات تركيا ترتفع في نوفمبر.. وغلبة الواردات تعمّق العجز

قفز العجز التجاري لتركيا 65% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 8.8 مليار دولار

إسطنبول - رويترز
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قال وزير التجارة التركي محمد موش اليوم الجمعة، إن صادرات بلاده ارتفعت 1.9% إلى 21.9 مليار دولار في نوفمبر، فيما بلغت الواردات 30.7 مليار دولار في الشهر نفسه.

ووفقا لحسابات رويترز المستندة لبيانات وزارة التجارة، فقد قفز العجز التجاري لتركيا 65% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 8.8 مليار دولار، إذ يواصل ارتفاع تكاليف واردات الذهب والطاقة توسيع العجز.

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في وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أن عجز التجارة الخارجية التركي ارتفع 421.7% على أساس سنوي إلى 7.87 مليار دولار في أكتوبر، مع ارتفاع الواردات بـ 31.4%.

وأشارت البيانات إلى أن الواردات بلغت 29.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بـ 3% إلى 21.33 مليار دولار.

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