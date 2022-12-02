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اقتصاد

ّالسعودية تمدّد أجل وديعة بـ 3 مليارات دولار في المركزي الباكستاني

هدفت الوديعة إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية ومساعدة باكستان في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد_19

مريم الجابر - العربية.نت
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مدد الصندوق السعودي للتنمية أجل الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

يأتي تمديد الوديعة استمراراً للدعم الذي تقدمه حكومة المملكة لجمهورية باكستان، إذ هدفت الوديعة إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية في المركزي الباكستاني، ومساعدة باكستان في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد_19، كما أسهمت في مواجهة التحديات الخارجية لمختلف القطاعات، وتمكين باكستان من النمو الاقتصادي المستدام.

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية الوديعة بقيمة 3 مليارات دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية، مع البنك المركزي الباكستاني في شهر نوفمبر من العام الماضي.

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