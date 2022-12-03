ارتفاع صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الهجينة والكهربائية 69% في العام الماضي

قال تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، الجمعة، إن صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الهجينة والكهربائية زادت 69% العام الماضي من حيث القيمة لتبلغ 42 مليار يورو (44.26 مليار دولار) متفوقة على الواردات لسنة ثانية.

زادت صادرات السيارات الهجينة غير ذات القابس إلى 22.9 مليار يورو عام 2021، وزادت صادرات السيارات الكهربائية بالكامل إلى 12.3 مليار يورو والسيارات الهجينة ذات القابس إلى 6.8 مليار يورو.

مادة اعلانية

وقال يوروستات إن القيمة الإجمالية للواردات زادت 40% إلى 29 مليار يورو، وبلغت قيمة واردات السيارات الهجينة غير ذات القابس 11.8 مليار يورو، وفق رويترز.

وتفوقت الصادرات على الواردات في عام 2020 بعد تخلفها‭‭ ‬‬عنها العام السابق.

وكانت بريطانيا أكبر وجهة لصادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات الهجينة غير ذات القابس والسيارات الكهربائية بالكامل، حيث استقبلت 26% و28% من إجمالي صادراتهما على الترتيب، تليها النرويج والولايات المتحدة.

وذهبت نسبة كبيرة من صادرات السيارات الهجينة ذات القابس إلى بريطانيا والصين والولايات المتحدة.

وكانت اليابان هي سوق المنشأ لما نسبته 23% من واردات الاتحاد الأوروبي من السيارات الهجينة غير ذات القابس في 2021.

وبالنسبة للسيارات الكهربائية بالكامل، استورد الاتحاد 43% من الواردات من الصين بينما استورد معظم السيارات الهجينة ذات القابس من الولايات المتحدة.