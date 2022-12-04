اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد السعودية

إطلاق أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

ويوقّع 15 اتفاقية بـ 3 مليارات ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أطلق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني في السعودية، أعماله رسمياً اليوم الأحد.

ويهدف البنك إلى سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 35%.

ووقّع البنك 15 اتفاقية تعاون بقيمة 3 مليارات ريال مع مؤسسات مالية لخلق الشراكات، وتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الصندوق السياحي السعودي يعقد شراكة بـ950 مليون ريال لإنشاء مشروع في أبها سياحة وسفر سياحة السعودية الصندوق السياحي السعودي يعقد شراكة بـ950 مليون ريال لإنشاء مشروع في أبها

وكشف البنك عن ستة منتجات لتمويل هذا القطاع.

تشهد السعودية تسارعاً في التراخيص للمصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مستفيدة من التسهيلات الحكومية لتحفيز قطاعات محددة، مثل المنتجات الغذائية والطبية والصناعات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قانون أميركي قد يؤدي لحرب تجارية مع أوروبا قانون أميركي قد يؤدي لحرب تجارية مع أوروبا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط