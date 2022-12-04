نائب وزير المالية: مصر تسعى لطرح أول سندات باندا قبل يوليو 2023

قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، اليوم الأحد، إن مصر تسعى لطرح أول سندات باندا بحلول نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2023.

وأضاف كوجك في فعالية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، أن البلاد تنتظر فقط اللحظة المناسبة.

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سندات الباندا هي سندات مقومة باليوان الصيني ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب.

ونقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن وزير المالية محمد معيط قوله إن من المتوقع أن يبلغ حجم الإصدار 500 مليون دولار.

يُشار إلى أن نائب وزير المالية المصري للسياسات العامة، أحمد كوجك، قال في مقابلة مع "العربية"، إن الموازنة المصرية 2022-2023 عند إعدادها في مارس الماضي تم افتراض الحاجة إلى تمويل من الخارج يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار، والباقي يكون من السوق المحلية.

وأضاف كوجك أن وزارة المالية لديها مرونة كاملة في تحديد قيمة التمويل من الخارج في إطار العمل على زيادة مدة الدين، وفي ظل متوسط عمر الدين الخارجي حالياً 12 عاماً، ويمكن الحصول على التمويل بالكامل من الداخل، لكن يجري العمل على تنويع مصادر التمويل.