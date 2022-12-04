اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزارة المالية المصرية مناسبة
أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري
اقتصاد مصر

نائب وزير المالية: مصر تسعى لطرح أول سندات باندا قبل يوليو 2023

سندات الباندا هي سندات مقومة باليوان الصيني

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، اليوم الأحد، إن مصر تسعى لطرح أول سندات باندا بحلول نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2023.

وأضاف كوجك في فعالية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، أن البلاد تنتظر فقط اللحظة المناسبة.

سندات الباندا هي سندات مقومة باليوان الصيني ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب.

صندوق النقد للعربية: سياسات التشديد النقدي غير مؤثرة على اقتصادات الخليج لهذا السبب! قصص اقتصادية خاص صندوق النقد للعربية: سياسات التشديد النقدي غير مؤثرة على اقتصادات الخليج لهذا السبب!

ونقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن وزير المالية محمد معيط قوله إن من المتوقع أن يبلغ حجم الإصدار 500 مليون دولار.

يُشار إلى أن نائب وزير المالية المصري للسياسات العامة، أحمد كوجك، قال في مقابلة مع "العربية"، إن الموازنة المصرية 2022-2023 عند إعدادها في مارس الماضي تم افتراض الحاجة إلى تمويل من الخارج يتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار، والباقي يكون من السوق المحلية.

وأضاف كوجك أن وزارة المالية لديها مرونة كاملة في تحديد قيمة التمويل من الخارج في إطار العمل على زيادة مدة الدين، وفي ظل متوسط عمر الدين الخارجي حالياً 12 عاماً، ويمكن الحصول على التمويل بالكامل من الداخل، لكن يجري العمل على تنويع مصادر التمويل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فايننشيال تايمز تكشف: روسيا تلجأ لـ "أسطول الظل" لنقل نفطها فايننشيال تايمز تكشف: روسيا تلجأ لـ "أسطول الظل" لنقل نفطها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط