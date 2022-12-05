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إيلون ماسك (أرشيفية من رويترز)
إيلون ماسك وشعار تويتر
إيلون ماسك

أكسيوس: المساهمون في تسلا قلقون من توسع ماسك بمشاريع مثل تويتر

أكسيوس: تراجع الإعلانات في تويتر منذ تسلم ماسك ضربة كبيرة له

دبي - العربية.نت
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تزايد قلق المساهمين في شركة تسلا من خطوة توسع مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك في مشاريع مثل تويتر، نقلاً عن موقع "أكسيوس" الأميركي.

وبحسب أكسيوس، فإن ثروة إيلون ماسك تعتمد على سهم تسلا الذي تراجع 50% هذا العام.

وذكر الموقع، أن تراجع الإعلانات في تويتر منذ تسلم ماسك ضربة كبيرة له.

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