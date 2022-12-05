ألمانيا تخصص 10.5 مليار دولار لشراء طائرات مقاتلة من طراز "F-35"

خصصت ألمانيا 10 مليارات يورو (10.5 مليار دولار) لشراء 35 طائرة مقاتلة من طراز "F-35A Lightning II"، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن وثيقة حكومية، تعكس تعهد المستشار أولاف شولتس بزيادة الإنفاق الدفاعي.

وسيتم تمويل الصفقة وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، من صندوق خاص ممول بالديون بقيمة 100 مليار يورو أعلن عنه شولتس بعد فترة وجيزة من حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير الماضي.

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ومن المقرر أن تتسلم ألمانيا الطائرات بين عامي 2026 و2029.

وتشمل التكلفة بنوداً مثل صواريخ جو-أرض والبنية التحتية الأرضية.

يأتي ذلك، فيما تعهد شولتس في خطاب ألقاه أمام البرلمان بعد الحرب الروسية، بأن ألمانيا ستستثمر "أكثر من 2%" من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في الدفاع، بمساعدة الصندوق الخاص.

يذكر أن الاختناقات في شركات الدفاع وغيرها من مشاكل المشتريات أدت إلى إعاقة حملة الإنفاق. وقامت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، مؤخراً بتعديل الهدف إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن برلين ستصل إليه "في المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة".

وكان فشل ألمانيا في الوصول إلى هدف 2% الذي اتفقت عليه منظمة حلف شمال الأطلسي مصدر خلاف مع الولايات المتحدة، لا سيما في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.