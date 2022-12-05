الإمارات وأوكرانيا تعتزمان بدء مفاوضات حول اتفاقية تجارة ثنائية

قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن الإمارات وأوكرانيا أعلنتا اليوم الاثنين عزمهما بدء مفاوضات حول اتفاقية للتجارة الثنائية من المتوقع إبرامها بحلول منتصف العام المقبل.

ودعت الإمارات إلى التوصل لحل دبلوماسي للصراع الروسي الأوكراني.

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وقالت الوزارة إن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو وقعا بيانا مشتركا حول التفاوض للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وأضافت أن الاتفاقية ستكون الأولى من نوعها للإمارات مع دولة أوروبية، وذلك بعد تعهدات تجارية واستثمارية تزيد على 3 مليارات دولار أعلنتها الدولة خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لها في فبراير/شباط 2021.

وقال الوزير ثاني الزيودي لرويترز: "بالنسبة لنا تمثل أوكرانيا شريكا تجاريا رئيسيا. كانت آفاق النمو والاستثمار كبيرة قبل الوضع الجيوسياسي الحالي، ونعتقد أن الوقت قد حان للمضي قدما".

ووفقا للوزارة الإماراتية فقد بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوكرانيا ما يزيد قليلا على 900 مليون دولار في 2021، بزيادة 29% تقريبا عن العام السابق له و12% عن 2019.

ومن المرجح أن تركز المحادثات على فرص توسيع التجارة في قطاع الخدمات وعلى الأمن الغذائي الذي تسعى الإمارات، وهي مركز تجاري، إلى منحه دفعة. وأوكرانيا مورد حبوب رئيسي إلى الشرق الأوسط.

وقال بيان الوزارة إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا ستفتح الطريق أمام المنتجات الزراعية والصناعية الأوكرانية للوصول إلى أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وقال الزيودي لرويترز "هذا لن يحقق قيمة مضافة للإمارات فحسب، بل ولأوكرانيا أيضا".