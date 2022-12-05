التضخم في تركيا يتراجع إلى 84.39% بعد 17 شهرا من الارتفاع
منهياً الزيادات منذ العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 84.39% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، منهيا فترة 17 شهرا من الزيادات منذ العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 3%.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين84.65 %. وبلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني بارتفاع سنوي قدره 136.02%.
وأنهى البنك المركزي التركي الشهر الماضي دورة تيسير غير تقليدية نفذها على الرغم من ارتفاع الأسعار، وخفض سعر الفائدة إلى 9% من 19% استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للتحفيز.
-
"مبكو" تعلن عن استعادة كامل الطاقة الإنتاجية لمصنع جدةانخفضت قيمة المبيعات بنحو 18 مليون ريال نتيجة الحالة المطرية الشديدة على مدينة جدة شركات
-
تغطية طرح "لوبريف" بالكامل في غضون ساعات من انطلاق الاكتتابحددت النطاق السعري لطرح 30% من رأسمالها ما بين 91 و99 ريالاً للسهم أسواق المال
-
القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ينمو بأسرع وتيرة شهرية في 7 أعواممدعوما بزيادة قوية في الطلبيات الجديدة واستمرار الثقة بتوقعات النمو اقتصاد