ماكرون: باريس وواشنطن اتفقتا على حل مشكلات الدعم الأميركي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه اتفق مع نظيره الأميركي جو بايدن، خلال زيارته مؤخرا إلى واشنطن على "حل" المشكلات الناجمة عن تشريعات أميركية تتضمن دعم المنتجات الأميركية الصنع.

وأضاف ماكرون في حديث لبرنامج 60 دقيقة على شبكة (سي.بي.إس) الأميركية: "أستطيع أن أخبركم بأن ما قررناه مع الرئيس بايدن هو حل هذه المشكلات على وجه التحديد، وهي قابلة للحل"، حسبما نقلت "رويترز".

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وكان ماكرون، أعرب عن رغبته في "تسوية" مسألة "الإعفاءات" التجارية التي يطلب الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إدراجها في خطتها الخاصة بالمناخ بحلول الربع الأول من عام 2023.

وقال ماكرون للصحافة في نيو أورلينز غداة لقائه نظيره الأميركي في واشنطن الجمعة: "بالنسبة لي، بحلول بداية العام المقبل، يجب أن نكون قد تمكنا من تسوية هذا الموضوع".

من جهته، تعهد الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون، الخميس الماضي، ألا يكون إحداث الوظائف في الولايات المتحدة "على حساب أوروبا" بعد توتر بشأن سياسة واشنطن الصناعية.

وعبر الرئيسان عن متانة التحالف بين الولايات المتحدة وفرنسا، فتعهدا بصوت واحد دعم أوكرانيا "طالما تطلب الأمر ذلك" و"تنسيق" ردهما إزاء الصين، فضلا عن إدارة خلافاتهما.