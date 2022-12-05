وزير التموين: احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 5 أشهر

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الاثنين، إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح في مصر تكفي لمدة 5 أشهر.

وأضاف المصيلحي، أن الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد من السكر تكفي لمدة 3.8 أشهر والزيوت النباتية لمدة 5.7 شهر والأرز 6.6 أشهر، وفق رويترز.

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يبدأ موسم زراعة السكر المحلي في مصر في 15 يناير/كانون الثاني.

كان وزير التموين، أكد أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردي القمح الحر واللازم لإنتاج الدقيق الحر.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات والتحركات الحكومية الرسمية ستسهم في ضبط الأسواق والأسعار لسلعتي القمح والدقيق الحر واللازم لإنتاج الخبز الحر السياحي والمخبوزات، والحلويات، والخبز الفينو، وصناعة المعكرونة خلال ‏الفترة القادمة.

وقال الوزير إنه وجه بإتاحه شراء القمح من جانب هيئة السلع التموينية لمن يرغب من (مطاحن 72% لإنتاج الخبز الفينو والسياحي، ولصناع المخبوزات، والحلويات، والمكرونات) ‏بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، وذلك من خلال التقدم بطلب للهيئة السلع التموينية.