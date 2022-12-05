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بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية
اقتصاد السعودية

وزير الصناعة السعودي يعلن تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار

الشركة ستشارك القطاع الخاص في استثمار الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات الاستراتيجية والنوعية

دبي - العربية.نت
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أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الاثنين، مُبادرة تحفيز الصناعة المحلية لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية.

وأفاد الوزير بأنه تم تأسيس "شركة الصندوق الصناعي للاستثمار"، التي ستشارك القطاع الخاص في استثمار الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات الاستراتيجية والنوعية.

كما ستساهم الشركة في تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين في التوسع في مجالات القطاعات المستهدفة، و رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، وتنمية اقتصاد المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمار في المشاريع الواعدة.

مُبادرة تحفيز الصناعة المحلية
مُبادرة تحفيز الصناعة المحلية

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