وزير الصناعة السعودي يعلن تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار

أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الاثنين، مُبادرة تحفيز الصناعة المحلية لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية.

وأفاد الوزير بأنه تم تأسيس "شركة الصندوق الصناعي للاستثمار"، التي ستشارك القطاع الخاص في استثمار الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات الاستراتيجية والنوعية.

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كما ستساهم الشركة في تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين في التوسع في مجالات القطاعات المستهدفة، و رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، وتنمية اقتصاد المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمار في المشاريع الواعدة.