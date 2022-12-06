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ميناء صادرات في أميركا
اقتصاد أميركا

العجز التجاري في أميركا يرتفع 5.4% إلى 78 مليار دولار خلال أكتوبر

256.6 مليار دولار الصادرات الأميركية في أكتوبر

واشنطن - رويترز
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اتسع العجز التجاري الأميركي بشدة في أكتوبر/تشرين الأول، حيث أثر تباطؤ الطلب العالمي وقوة الدولار على الصادرات.

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري زاد بنسبة 5.4% إلى 78.2 مليار دولار. وهبطت الصادرات 0.7% إلى 256.6 مليار دولار. وارتفعت الإيرادات 0.6% إلى 334.8 مليار دولار.

وبلغت مكاسب الدولار في وقت ما هذا العام أكثر من 11% مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مقارنة مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، وذلك نتيجة لأسرع دورة لزيادة أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات في إطار مكافحته للتضخم.

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وكان تراجع العجز التجاري أحد الأسباب الرئيسية وراء تعافي النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الثالث. ويشير الاتساع الحاد في العجز في أكتوبر/تشرين الأول إلى أن التجارة قد تضغط على الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع.

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