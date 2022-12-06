العجز التجاري في أميركا يرتفع 5.4% إلى 78 مليار دولار خلال أكتوبر

اتسع العجز التجاري الأميركي بشدة في أكتوبر/تشرين الأول، حيث أثر تباطؤ الطلب العالمي وقوة الدولار على الصادرات.

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري زاد بنسبة 5.4% إلى 78.2 مليار دولار. وهبطت الصادرات 0.7% إلى 256.6 مليار دولار. وارتفعت الإيرادات 0.6% إلى 334.8 مليار دولار.

مادة اعلانية

وبلغت مكاسب الدولار في وقت ما هذا العام أكثر من 11% مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مقارنة مع نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، وذلك نتيجة لأسرع دورة لزيادة أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات في إطار مكافحته للتضخم.

وكان تراجع العجز التجاري أحد الأسباب الرئيسية وراء تعافي النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الثالث. ويشير الاتساع الحاد في العجز في أكتوبر/تشرين الأول إلى أن التجارة قد تضغط على الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع.