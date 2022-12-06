صندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 16 ديسمبر

قرر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إدراج النظر في الموافقة على قرض مصر في اجتماعه يوم 16 ديسمبر الجاري.

كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، قالت إن مصر قامت بالكثير لتحقيق الإصلاحات لكنها للأسف تتأثر بضربات خارجية من خلال جائحة كورونا ثم بتداعيات الحرب في أوكرانيا أكثر من دول أخرى.

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وأضافت غورغييفا، في مقابلة مع "العربية"، على هامش قمة المناخ COP 27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، أن السياح من روسيا وأوكرانيا غير موجودون هذا العام، كما أن أمن الغذاء في مصر أصبح مشكلة كبيرة.

وأوضحت كريستالينا غورغييفا، أنه من هذا المنطلق يعمل الصندوق مع مصر لكي تتمكن من مواصلة الإصلاحات، "وحصلنا على تأكيدات للالتزام بمبلغ 9 مليارات دولار، وهي الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر، وسنتوجه لمجلس إدارة الصندوق للنظر خلال ديسمبر في التمويل".

وتوصلت مصر، خلال أكتوبر الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار.

وأكدت جورجييفا أن مبلغ 9 مليارات دولار حقيقي وسيدعم مصر في وقت حساس.