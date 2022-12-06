اقتصاد عالمي
منظمة التجارة العالمية تحذر من تزايد القيود التجارية على الأغذية
57 إجراء ساريا لتقييد صادرات الأغذية والعلف والأسمدة
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قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير اليوم الثلاثاء، إن الدول تفرض قيودا تجارية بوتيرة متزايدة، خصوصا على الأغذية وعلف الماشية والأسمدة.
وأوضحت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونغو إيويلا: "من أصل 78 إجراء لتقييد صادرات الأغذية والعلف والأسمدة فُرض منذ بداية الحرب في أواخر فبراير/شباط، ما زال 57 ساريا، وتغطي إجمالا نحو 56.6 مليار دولار تقريبا من التجارة".
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وأضافت "تزايدت هذه الأرقام منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما ينبغي أن يكون سببا للقلق". وفق رويترز.
وأشار التقرير، إلى أن 80% تقريبا من القيود التجارية المرتبطة بـ"كوفيد-19" أُلغيت، مستندا إلى بيانات حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
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