منظمة التجارة العالمية تحذر من تزايد القيود التجارية على الأغذية

قالت منظمة التجارة العالمية في تقرير اليوم الثلاثاء، إن الدول تفرض قيودا تجارية بوتيرة متزايدة، خصوصا على الأغذية وعلف الماشية والأسمدة.

وأوضحت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونغو إيويلا: "من أصل 78 إجراء لتقييد صادرات الأغذية والعلف والأسمدة فُرض منذ بداية الحرب في أواخر فبراير/شباط، ما زال 57 ساريا، وتغطي إجمالا نحو 56.6 مليار دولار تقريبا من التجارة".

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وأضافت "تزايدت هذه الأرقام منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما ينبغي أن يكون سببا للقلق". وفق رويترز.

وأشار التقرير، إلى أن 80% تقريبا من القيود التجارية المرتبطة بـ"كوفيد-19" أُلغيت، مستندا إلى بيانات حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول.