التجارة الدولية للإمارات تنمو 19% في أول 9 أشهر من 2022

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، على تويتر اليوم الأربعاء، إن حجم التجارة الدولية لدولة الإمارات نما 19% في أول تسعة أشهر من العام 2022.

وأضاف أن من المتوقع أن يصل إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة إلى 2.2 تريليون درهم (599 مليار دولار) مع نهاية 2022، مقارنة مع 1.9 تريليون درهم في 2021.

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من جهته، قال ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية على تويتر، اليوم الأربعاء، إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نما 18.9% على أساس سنوي في أول تسعة أشهر من 2022، محققاً 1.637 تريليون درهم.