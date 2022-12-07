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مذكرة تفاهم
جانب من توقيع مذكرة التفاهم
اقتصاد

بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية للتأمين التجاري

بهدف تعزيز أنشطة الاستيراد والتصدير بين المملكة وكوريا

دبي - العربية.نت
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وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية للتأمين التجاري (K-SURE)، التي تمثل الوكالة الرسمية لائتمان الصادرات في جمهورية كوريا.

ويأتي توقيع المذكرة بهدف تعزيز أنشطة الاستيراد والتصدير بين المملكة وجمهورية كوريا، بما في ذلك تصدير مصادر الطاقة الصديقة للبيئة والمنتجة في المملكة، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وسيتشارك الطرفان بموجب بنود مذكرة التفاهم في تبادل الخبرات والمعرفة، والتعاون لتوفير الحلول التمويلية، ومناقشة الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة، وغيرها من الخدمات في كلا البلدين، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتهدف المذكرة إلى دعم البنك في تعزيز تنمية الصادرات السعودية إلى جمهورية كوريا وتنويعها، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات، وتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها إلى سوق جمهورية كوريا.

كما تأتي شراكة بنك التصدير والاستيراد السعودي مع الشركة الكورية للتأمين التجاري مواصلةً لسعيه في تحقيق زيادة صادرات القطاع غير النفطي والتنويع الاقتصادي الوطني الشامل، الذي يمثل أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

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