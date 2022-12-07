كيف سجلت السعودية أدنى معدلات التضخم عالمياً في 2022؟

بينما كان التضخم في 2022 هو التحدي الأصعب للاقتصاد العالمي، إذ سجلت السعودية معدل تضخم بين الأدنى عالمياً عند 2.6%.

وجاء ذلك بعد اتخاذ المملكة مجموعة إجراءات لحماية الاقتصاد من التضخم، أبرزها تثبيت أسعار الطاقة.

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وتسبب ارتفاع التضخم عالمياً في تحول البنوك المركزية للسياسة النقدية المتشددة، عبر ارتفاعات متتالية وقوية للفوائد، وبدورها تساهم في آفاق ركود الاقتصاد العالمي.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أصدر تقديراته لمعدلات التضخم في دول العالم وجاءت المملكة بين الدول الأقل في معدلات التضخم ومنها اليابان 2% والصين 2.2% والسعودية 2.7%.

في الوقت ذاته بلغت تقديرات الصندوق لمعدل التضخم 5.8% في فرنسا، و6.9% في الهند و8.1% في الولايات المتحدة، و8.5% في ألمانيا و9.1% في بريطانيا، بالإضافة إلى 13.8% في روسيا التي تواجه عقوبات غربية.