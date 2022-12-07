اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السعودية سلع اقتصاد
سلع غذائية
ميزانية السعودية

كيف سجلت السعودية أدنى معدلات التضخم عالمياً في 2022؟

بلغ 2.6% العام الجاري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بينما كان التضخم في 2022 هو التحدي الأصعب للاقتصاد العالمي، إذ سجلت السعودية معدل تضخم بين الأدنى عالمياً عند 2.6%.

وجاء ذلك بعد اتخاذ المملكة مجموعة إجراءات لحماية الاقتصاد من التضخم، أبرزها تثبيت أسعار الطاقة.

وتسبب ارتفاع التضخم عالمياً في تحول البنوك المركزية للسياسة النقدية المتشددة، عبر ارتفاعات متتالية وقوية للفوائد، وبدورها تساهم في آفاق ركود الاقتصاد العالمي.

ميزانية السعودية تحقق أول فائض مالي منذ 2013 بـ 102 مليار ريال اقتصاد ميزانية السعودية ميزانية السعودية تحقق أول فائض مالي منذ 2013 بـ 102 مليار ريال

وكان صندوق النقد الدولي، قد أصدر تقديراته لمعدلات التضخم في دول العالم وجاءت المملكة بين الدول الأقل في معدلات التضخم ومنها اليابان 2% والصين 2.2% والسعودية 2.7%.

في الوقت ذاته بلغت تقديرات الصندوق لمعدل التضخم 5.8% في فرنسا، و6.9% في الهند و8.1% في الولايات المتحدة، و8.5% في ألمانيا و9.1% في بريطانيا، بالإضافة إلى 13.8% في روسيا التي تواجه عقوبات غربية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السياحة الروسية تتوجه إلى "الكاريبي".. لماذا؟ السياحة الروسية تتوجه إلى "الكاريبي".. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط