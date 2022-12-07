مصر تستهدف جمع ما بين 1.5-2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية

قال وزير المالية، محمد معيط، لرويترز اليوم الأربعاء إن مصر تستهدف جمع ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية.

وأضاف معيط أن توقيت الإصدار سيتحدد وفقا لظروف السوق، وسيجري إدارته عبر كيان حكومي أو خاص.

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لكن أحمد كجوك مساعد وزير المالية أبلغ الصحافيين اليوم الأربعاء أن الإصدار من المزمع أن يكون خلال السنة المالية الحالية.

كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قال مايو الماضي، إن مصر تستعد لأول إصدار من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو، وذلك بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي بشأن فرص التمويل البديل في مصر نحو التمويل مستدام للتنمية، أن مصر تستعد لإصدار أول سندات مصرية باليوان في السوق الصينية والتي تعرف باسم سندات "الباندا".

وأوضح معيط أن ذلك يسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.

وأشار وزير المالية إلى طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو نصف مليار دولار، وهو ما يبرهن على ريادة مصر بالشرق الأوسط فى هذا المجال، باعتبارها أول دولة تصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.