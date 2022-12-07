اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محمد معيط وزير المالية المصري
محمد معيط وزير المالية المصري
اقتصاد مصر

مصر تستهدف جمع ما بين 1.5-2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية

توقيت الإصدار سيتحدد وفقا لظروف السوق

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير المالية، محمد معيط، لرويترز اليوم الأربعاء إن مصر تستهدف جمع ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية.

وأضاف معيط أن توقيت الإصدار سيتحدد وفقا لظروف السوق، وسيجري إدارته عبر كيان حكومي أو خاص.

لكن أحمد كجوك مساعد وزير المالية أبلغ الصحافيين اليوم الأربعاء أن الإصدار من المزمع أن يكون خلال السنة المالية الحالية.

التجارة الدولية للإمارات تنمو 19% في أول 9 أشهر من 2022 اقتصاد اقتصاد الإمارات التجارة الدولية للإمارات تنمو 19% في أول 9 أشهر من 2022

كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قال مايو الماضي، إن مصر تستعد لأول إصدار من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو، وذلك بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي بشأن فرص التمويل البديل في مصر نحو التمويل مستدام للتنمية، أن مصر تستعد لإصدار أول سندات مصرية باليوان في السوق الصينية والتي تعرف باسم سندات "الباندا".

وأوضح معيط أن ذلك يسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.

وأشار وزير المالية إلى طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو نصف مليار دولار، وهو ما يبرهن على ريادة مصر بالشرق الأوسط فى هذا المجال، باعتبارها أول دولة تصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السياحة الروسية تتوجه إلى "الكاريبي".. لماذا؟ السياحة الروسية تتوجه إلى "الكاريبي".. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط