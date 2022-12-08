شركات سعودية وصينية توقع 34 اتفاقية استثمارية
شملت مجالات عدة منها الطاقة الخضراء وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية
وقَّعت شركات سعودية وصينية، أمس الأربعاء، 34 اتفاقية استثمارية في إطار زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ، للمملكة، بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاعات التي تم توقيع الاتفاقيات حولها.
وشملت الاتفاقيات بين الجانبين عدة قطاعات في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء.
وقال الفالح إن المملكة تتيح فرصاً استثمارية غير مسبوقة في ظل رؤية 2030، معرباً عن تطلعه لتعزيز الاستثمارات بين المملكة والصين.
وكان الرئيس الصيني وصل إلى الممكلة العربية السعودية، أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر لمدة 3 أيام.
وتنعقد خلال زيارة الرئيس الصيني، ثلاث قمم هي (السعودية الصينية، والخليجية الصينية، والعربية الصينية) بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.
وأكد الرئيس الصيني على أن الصين تربُطُها مع السعودية علاقات وثيقة من الصداقة والشراكة، معربا عن تطلعه لحضورِ القمة الصينية العربية الأولى والقمة الصينيةِ الخليجية الأولى.
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