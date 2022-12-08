صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي يقفز إلى أعلى مستوى في نحو عام

أظهرت بيانات للبنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أن صافي احتياطياته من النقد الأجنبي قفز بنحو 3.6 مليار دولار إلى 23.118 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ نهاية العام الماضي.

في يوليو، انخفض صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي إلى 6.07 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 20 عاما على الأقل، لكنه تعافى بعد ذلك.

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وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب التدخل في السوق، وفي أعقاب أزمة عملة في ديسمبر. وفقدت الليرة 44% مقابل الدولار العام الماضي.

وانخفضت العملة التركية بنحو 29% مقابل الدولار هذا العام، وزاد التضخم إلى أكثر من 85% في أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل عقدين.

وقد أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 84.39% في نوفمبر.