اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد السعودية

قمة سعودية صينية في الرياض اليوم للدفع بالعلاقات الاقتصادية الثنائية

الرئيس الصيني: التعاون مع المملكة أسفر عن نتائج مثمرة في جميع المجالات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تحتضن الرياض، اليوم الخميس، قمة صينية سعودية للدفع بالعلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي وصل إلى العاصمة السعودية، أمس الأربعاء، إنه سيبحث مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية.

وأكد بينغ أن التعاون العملي مع السعودية أسفر عن نتائج مثمرة في المجالات كافة.

كما أكد الرئيس الصيني على وجود ثقة استراتيجية متبادلة مع السعودية وبشكل مستمر.

وشدد على أن الصين تربطها مع السعودية علاقات وثيقة من الصداقة والشراكة، معربا عن تطلعه لحضور القمة الصينية العربية الأولى والقمة الصينية الخليجية الأولى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصالح متبادلة تدفع السعودية والصين لتعزيز العلاقات.. ماذا يجمعهما؟ مصالح متبادلة تدفع السعودية والصين لتعزيز العلاقات.. ماذا يجمعهما؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط