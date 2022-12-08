وزير المالية: السعودية تضع 5 مليارات دولار وديعة لدى تركيا قريباً

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة ستضع وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي خلال أيام.

وأضاف الجدعان للصحافيين، يوم الأربعاء، أن هذا سيحدث قريبا، وأن القرار اتخذ بين السعودية وتركيا، مشيرا إلى أن المناقشات تدور حول التفاصيل المتبقية، وأن الإيداع قد يتم في غضون أيام.

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وأكد أن هناك تحسنا كبيرا في علاقة الرياض بأنقرة، لافتا إلى أن المملكة تتطلع إلى فرص استثمارية في تركيا ودول أخرى.

وكان متحدث باسم وزارة المالية السعودية، قال لـ"رويترز" في 22 نوفمبر إن الدولتين تجريان "نقاشا في المرحلة النهائية" بشأن الوديعة.