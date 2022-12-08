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ميزانية السعودية

وزير المالية السعودي: توقعاتنا بشكل عام للسنة المقبلة تبقى متحفظة

أكد أن وضع سقف لأسعار الوقود محليا كان وراء انخفاض التضخم في المملكة

دبي - العربية.نت
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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن إنجازات الميزانية السعودية في عام 2022 جاءت نتيجة العمل المتواصل في السنوات السابقة.

وأضاف "توقعاتنا بشكل عام للسنة المقبلة تبقى متحفظة، والتدخل الاستباقي للحكومة مكننا من السيطرة على التضخم".

وأكد الجدعان أن وضع سقف لأسعار الوقود محليا كان وراء انخفاض التضخم في المملكة.

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وسجلت السعودية في 2022 معدل تضخم بين الأدنى عالمياً عند 2.6%. وجاء ذلك بعد اتخاذ المملكة مجموعة إجراءات لحماية الاقتصاد من التضخم، أبرزها تثبيت أسعار الطاقة.

ولفت الجدعان إلى تسارع وتيرة دفع مستحقات القطاع الخاص، فيما أصبح المقابل المالي يدفع بشكل ربع سنوي وليس سنويا.

وأوضح أن كل هذا تحقق في 2022، بعد سنوات من العمل الجاد.

وتوقعت الجدعان نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023، مدعوما بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7% في 2024 و4.5% في 2025.

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