التضخم يتراجع في الصين إلى 1.6% خلال نوفمبر

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 1.6% في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.1% في أكتوبر الماضي.

أما على أساس شهري فسجل التضخم قراءة سالبة عند -0.2%. وكانت الصين قد وضعت النسبة المستهدفة للتضخم عند 3% هذا العام.

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من ناحية أخرى، سجل مؤشر أسعار المنتجين انكماشاً بـ 1.3% في نوفمبر الماضي. يأتي ذلك بعد انكماش مماثل في شهر أكتوبر.

وكان محللو وكالة بلومبرغ قد توقعوا انكماشاً بـ 1.5%.

