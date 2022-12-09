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محل سوبرماركت في بكين (رويترز)
محل سوبرماركت في بكين (رويترز)
تضخم

التضخم يتراجع في الصين إلى 1.6% خلال نوفمبر

انكماش مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3%

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 1.6% في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.1% في أكتوبر الماضي.

أما على أساس شهري فسجل التضخم قراءة سالبة عند -0.2%. وكانت الصين قد وضعت النسبة المستهدفة للتضخم عند 3% هذا العام.

من ناحية أخرى، سجل مؤشر أسعار المنتجين انكماشاً بـ 1.3% في نوفمبر الماضي. يأتي ذلك بعد انكماش مماثل في شهر أكتوبر.

وكان محللو وكالة بلومبرغ قد توقعوا انكماشاً بـ 1.5%.

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