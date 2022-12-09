الخريف: 10 مصانع صينية قيد التخطيط والإنشاء في السعودية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن مدن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تستضيف 7 مصانع صينية تعمل في مجالات مختلفة، إضافة إلى نحو 10 مصانع أخرى في مراحل مختلفة من التخطيط والإنشاء والتنفيذ.

وأضاف الخريف أنه بالنسبة للاستثمارات السعودية، هناك نحو 12 مشروعاً للهيئة الملكية للجبيل وينبع مع شركات صينية في مراحل مختلفة بعضها قيد التشغيل وأخرى تحت الإجراء أو التصميم.

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وكان البيان الختامي للقمة السعودية الصينية في الرياض، أكد على زيادة حجم الاستثمارات النوعية المتبادلة بين البلدين.

كما أكد البيان على تطوير المشاريع الواعدة في تقنيات تحويل النفط إلى بتروكيماويات.

وشدد على أن تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين يعد شراكة استراتيجية مهمة، مؤكدا على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي.