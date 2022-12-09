الرئيس الصيني: سنواصل استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج

ثمن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، جهود السعودية لاستضافة أول قمة خليجية صينية، مؤكداً أن الدول الخليجية والصين يمكنها تحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي، وتعزيز الشراكة ودفع التنمية.

وقال إن ثمة تواصلاً صينياً مع مجلس التعاون الخليجي منذ نشأته، وإن المجلس نجح في تخطي التحديات العالمية.

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وأكد مواصلة الصين استيراد النفط بكميات كبيرة من دول الخليج، مشيراً إلى التعاون أيضاً مع دول المنطقة في الاستثمار بالطاقة النظيفة.

من ناحية أخرى، كشف عن خطط إنشاء مجلس استثمار مع دول الخليج، ولفت إلى تضافر الجهود مع دول المنطقة لتفعيل نظام المدفوعات بالعملات المحلية.

كما عبر عن حرص بلاده على التعاون مع دول الخليج في مجالات الحوسبة والاقتصاد الرقمي، وإطلاق سلسلة من مشروعات التعاون في مجالات الفضاء.

قائلاً: "نرحب بدخول رواد فضاء خليجيين لمحطة الفضاء الصينية".

كما أشار الرئيس الصيني أيضاً إلى خطط خلق مسارات جديدة للتعاون اللغوي والثقافي مع دول الخليج، قائلاً إنه سيتم توفير آلاف الفرص التعليمية للغة الصينية لدول الخليج، وسيكون هناك تعاون متبادل لتعليم اللغتين الصينية والعربية.