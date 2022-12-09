اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد بريطانيا
لندن.
اقتصاد بريطانيا

بريطانيا تكشف عن إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد بريكست.. اليوم

لتحفيز نمو "القطاع" وتعزيز الاقتصاد المتعثر الذي يُواجه ركودا

لندن - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تعتزم الحكومة البريطانية الإعلان، اليوم الجمعة، عن إصلاحات لمرحلة ما بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، من أجل تحفيز نمو القطاع المالي وتعزيز الاقتصاد المتعثر الذي يُواجه ركودا.

ومن المتوقع أن يعلن وزير المال، جيريمي هانت، في إدنبرة "مجموعة من 30 إصلاحا تنظيميا لتأمين مكانة المملكة المتحدة بوصفها مركزا ماليا رائدا في العالم"، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة المال البريطانية.

وأشارت الوزارة إلى أن "إصلاحات إدنبرة ستُعطي قوة لا مثيل لها للخدمات المالية البريطانية، مستفيدة من الفرص التي يتيحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" لإنشاء "إطار تنظيمي مصمم خصيصا لاحتياجات البلاد".

اقتصاد أوروبا على أعتاب كارثة بقيمة 500 مليار يورو قصص اقتصادية اقتصاد أوروبا اقتصاد أوروبا على أعتاب كارثة بقيمة 500 مليار يورو

وكان هانت قد أقر خلال تقديمه إجراءات مالية الشهر الماضي، بأن البلاد تشهد ركودا وبأن بنك إنجلترا يتوقع حدوث انكماش خلال العام المقبل بكامله.

ومع تخطي نسبة التضخم 11% تشهد المملكة المتحدة إضرابات غير مسبوقة منذ عقود تشمل كل القطاعات من عمال البريد إلى موظفي الحكومة وعناصر الأمن وحتى موظفي منظمة غير حكومية تساعد المشردين.

ويُتوقع أن يشتد اختبار القوة خلال فترة عيد الميلاد، لا سيما مع إضراب عناصر شرطة الطرق العامة بين 16 ديسمبر و7 يناير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معرض للكتاب في جامعة تعز يلقى إقبالاً كبيرا من اليمنيين معرض للكتاب في جامعة تعز يلقى إقبالاً كبيرا من اليمنيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط