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اتفاقيات السعودية والصين
اقتصاد السعودية

السعودية والصين تتفقان على زيادة حجم الاستثمارات النوعية المتبادلة

دبي - العربية.نت
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أكد البيان الختامي للقمة السعودية الصينية في الرياض، على زيادة حجم الاستثمارات النوعية المتبادلة بين البلدين.

كما أكد البيان، على تطوير المشاريع الواعدة في تقنيات تحويل النفط إلى بتروكيماويات.

وشدد على أن تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين يعد شراكة استراتيجية مهمة، مؤكدا على زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي.

ورحب البيان بتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات، مشيرا إلى أهمية استقطاب الشركات الصينية لفتح مقرات إقليمية لها في السعودية.

ولفت إلى أهمية خلق بيئة استثمارية داعمة في إطار رؤية السعودية 2030، مؤكدا على تعميق التعاون الاستثماري مع السعودية في الاقتصاد الرقمي.

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