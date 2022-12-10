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اختبارات كورونا داخل مصنع Foxconn بالصين (رويترز)
اختبارات كورونا داخل مصنع Foxconn بالصين
اقتصاد الصين

الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب في أسعار الأدوية وسط مخاوف من كوفيد

الصين تعلن 10 إجراءات لتخفيف قيود رئيسية من سياسة "صفر كوفيد"

شنغهاي - رويترز
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أعلنت السلطات الصينية اتخاذ إجراءات حازمة ضد التلاعب في أسعار الإمدادات الطبية والأدوية، والسعى لضمان تدفقها بسلاسة مع تنامي المخاوف من تفشي "كوفيد-19" على نطاق واسع بعد تخفيف القيود الصارمة على مستوى البلاد.

كانت الصين أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن 10 إجراءات لتخفيف قيود رئيسية من سياسة "صفر كوفيد" التي انتهجها الرئيس شي جين بينغ، بهدف إعادة فتح الاقتصاد. لكن المخاوف تتزايد من ارتفاع حاد في الإصابات مع تهافت الناس على أدوية السعال والإنفلونزا والكمامات.

وأصدرت مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة، وهو مجلس الوزراء الصيني، إشعارا في وقت متأخر من أمس الجمعة، حثت فيه الحكومات المحلية على ضمان سلاسة نظام النقل والخدمات اللوجستية للحفاظ على الحياة الطبيعية ونظام العمل، وفق رويترز.

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وجاء في الإشعار الذي نشرته وزارة النقل: "يجب عدم ادخار أي جهد لضمان التسليم السلس للإمدادات الطبية بما في ذلك اللقاحات وأدوات الاختبار والأدوية والكمامات".

وحظر الإشعار تعطيل أو الإغلاق غير المصرح به للطرق السريعة والممرات المائية والموانئ ومحطات القطارات والمطارات، للامتثال لتخفيف القيود.

وحذرت إدارة الدولة الصينية لتنظيم الأسواق من التلاعب في أسعار المنتجات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية أرواح البشر والحفاظ على صحتهم بشكل أفضل.

وفي رسالة تحذيرية نشرتها أمس الجمعة، حظرت الإدارة أفعالا مثل رفع الأسعار والتواطؤ والتمييز في الأسعار والدعاية المضللة والاحتكار.

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