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مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (فرانس برس)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن
صندوق النقد

دولة إفريقية تقترب من إبرام اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي

غانا تقطع شوطا كبيرا في التفاوض مع صندوق النقد وإبرام الاتفاق هذا الأسبوع

أكرا - رويترز
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قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إنه من المتوقع أن يتوصل صندوق النقد الدولي وغانا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن اتفاق قرض بحلول يوم الثلاثاء على أبعد تقدير.

وقال مصدران إن من المتوقع أن يكون برنامج صندوق النقد الدولي تسهيلا ائتمانيا ممتدا يقدم مساعدة مالية للدول التي لديها مشكلات مطولة في ميزان المدفوعات.

وقال أحد هذه المصادر ومصدر ثالث إنه تم تجاوز عقبات كبيرة في المفاوضات الأسبوع الماضي مما أدى إلى تسريع العملية.

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ولجأت غانا إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة في يوليو/ تموز وهناك فريق من صندوق النقد الدولي موجود حاليا في البلاد حتى يوم الثلاثاء.

وقال وزير المالية كينيث أوفوري-أتا، إنه يأمل في الحصول على حزمة إغاثة تصل إلى 3 مليارات دولار، ربما على مدى ثلاث سنوات، حيث تواجه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ جيل.

وتقول غانا المنتجة للكاكاو والذهب والنفط إنها تحتاج إلى الاتفاق بحلول نهاية العام.

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