قطاع السيارات في ثاني أكبر اقتصاد عالمي يتعرض لضغوط بعد انتهاء الحوفز الحكومية

توقعت أكبر مؤسسة لصناعة السيارات في الصين أن ترتفع مبيعات السيارات في الصين 3%، لتصل إلى 27.6 مليون سيارة في عام 2023، فيما يؤدي التعافي الاقتصادي إلى تعويض سلبيات مثل ارتفاع إصابات "كوفيد-19".

وقال شو هايدونغ نائب كبير المهندسين في الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات في إفادة عبر الإنترنت أمس الجمعة إنه من إجمالي المبيعات، من المرجح أن تنمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 35% لتصل إلى 9 ملايين.

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وتوقعت الرابطة تعرض القطاع لضغوط نزولية العام المقبل، بما في ذلك تباطؤ انتعاش ثقة المستهلك وتراجع يمكن توقعه بعد انتهاء أجل الحوافز الحكومية في نهاية عام 2022.

ودعت إلى تمديد الحوافز حتى عام 2023 على الأقل ومن بينها تخفيض ضريبة الشراء على المركبات ذات محركات الاحتراق ومختلف الإعانات الحكومية المحلية.

وتستعد شركات صناعة السيارات والمستثمرون لتراجع في السوق مع تراجع الاقتصاد ولكن الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات، قالت إنها تتوقع أن تؤدي زيادة الدعم الحكومي إلى تعزيز التعافي الاقتصادي العام المقبل.