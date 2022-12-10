اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سيارات الصين
سيارات
سيارات

قطاع السيارات في ثاني أكبر اقتصاد عالمي يتعرض لضغوط بعد انتهاء الحوفز الحكومية

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في الصين 3% لتصل إلى 27.6 مليون سيارة في عام 2023

شنغهاي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توقعت أكبر مؤسسة لصناعة السيارات في الصين أن ترتفع مبيعات السيارات في الصين 3%، لتصل إلى 27.6 مليون سيارة في عام 2023، فيما يؤدي التعافي الاقتصادي إلى تعويض سلبيات مثل ارتفاع إصابات "كوفيد-19".

وقال شو هايدونغ نائب كبير المهندسين في الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات في إفادة عبر الإنترنت أمس الجمعة إنه من إجمالي المبيعات، من المرجح أن تنمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة 35% لتصل إلى 9 ملايين.

وتوقعت الرابطة تعرض القطاع لضغوط نزولية العام المقبل، بما في ذلك تباطؤ انتعاش ثقة المستهلك وتراجع يمكن توقعه بعد انتهاء أجل الحوافز الحكومية في نهاية عام 2022.

تراجع حاد في واردات مصر من السيارات خلال 2022 قصص اقتصادية خاص تراجع حاد في واردات مصر من السيارات خلال 2022

ودعت إلى تمديد الحوافز حتى عام 2023 على الأقل ومن بينها تخفيض ضريبة الشراء على المركبات ذات محركات الاحتراق ومختلف الإعانات الحكومية المحلية.

وتستعد شركات صناعة السيارات والمستثمرون لتراجع في السوق مع تراجع الاقتصاد ولكن الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات، قالت إنها تتوقع أن تؤدي زيادة الدعم الحكومي إلى تعزيز التعافي الاقتصادي العام المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوادر أزمة بين تركيا والدول الأوروبية بسبب ناقلات النفط.. لماذا؟ بوادر أزمة بين تركيا والدول الأوروبية بسبب ناقلات النفط.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط