احتجاجات بالأردن بسبب المحروقات.. والحكومة: لا يوجد لدينا ترف الدعم

لليوم السابع على التوالي تتواصل اعتصامات وإضرابات شاحنات النقل الكبيرة في مجموعة من محافظات أردنية احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات للمرة الثامنة خلال عام واحد، الأمر الذي تسبب بتأخر وصول بضائع إلى السوق المحلية وتضرر سلاسل الإمداد وتكدس البضائع في ميناء العقبة جنوبي الأردن.

وتوسعت رقعة الإضرابات في مجموعة من المحافظات، حيث انضم قطاع حافلات نقل الركاب في القطاع العام، بالإضافة إلى تطبيقات النقل الذكية وسائقي التاكسي "الأصفر" وشاحنات نقل المياه، تعبيراً عن تضامنهم مع أصحاب الشاحنات.

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السائقون المضربون أكدوا أن أسعار المحروقات ارتفعت 8 مرات خلال العام، فيما بقيت أجور النقل والتحميل والتنزيل كما هي عليه، مؤكدين أن إضرابهم سيفك فور تراجع الحكومة عن رفع أسعار المحروقات.

20 ألف شاحنة

عم الإضراب قطاعات كثيرة متخصصة في الشحن والنقل البري للشاحنات، كما شمل صهاريج نقل النفط الخام من ميناء النفط بمحافظة العقبة إلى محطة مصفاة البترول بمحافظة الزرقاء، وشاحنات نقل حاويات البضائع والأغذية والغاز، بالإضافة إلى شاحنات نقل الفوسفات والبوتاس.

ويبلغ أسطول شاحنات وصهاريج النقل البري بالأردن نحو 20 ألف شاحنة، منها نحو 60% عاملة في النقل الداخلي والخارجي، ويقدر الفائض في أسطول النقل البري بنحو 40%، مما يتسبب في زيادة المعروض وانخفاض أجور النقل بالمملكة.

الديزل ارتفع 8 مرات

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي لـ"العربية.نت"، إن أسعار الديزل (السولار) شهدت خلال العام الحالي 8 ارتفاعات متتالية، مقابل تثبيت أسعارها 4 أشهر، وسجل سعر لتر الديزل في تسعيرة الشهر الحالي 89.5 قرش (1.26 دولار)، وبلغت قيمة عبوة الديزل (20 لترا) 17.9 دينار (25 دولارا)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 45% منذ بداية 2022.

الحكومة وترف الدعم

ممثل الشعب الأردني مجلس النواب، خرج عن بروتوكولات نظامه الداخلي وحول جلسة تشريعية إلى جلسة للمطالبة بتخفيض أسعار المشتقات النفطية لا سيما مادتي السولار والغاز، وإلغاء الضريبة المضافة عليهما، إلا أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة رفض المطالبات النيابية، مؤكدا أن حكومته "ستعكس أسعار المشتقات النفطية بالسعر الدولي على الأسعار محليا هبوطا أو صعودا".

الخصاونة أكد بنبرة التحدي والغضب أن الخزينة العامة "لا تملك ترف دعم المحروقات مجددا، لأن ذلك سيترتب عليه عجز إضافي للموازنة وارتفاع في المديونية"، لا سيما بعد دعمها المحروقات بـ550 مليون دينار (774 مليون دولار) خلال العام الحالي.

تعديل أجور النقل

وأعلنت هيئة تنظيم النقل البري الأردنية توصلها لاتفاقية مع نقابة أصحاب الشاحنات تقضي بتعديل أجور نقل البضائع، وذلك وفق لائحة استرشادية تصدرها الهيئة مماثلة للائحة أجور النقل المعمول بها والمعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة، لكن هذا الاتفاق لم يلب طموح سائقي الشاحنات.

وقالت الهيئة إن الأجور الجديدة تأتي بعد موافقة وزير النقل عليها خلال اجتماع عُقد مع نقابة أصحاب الشاحنات بحضور وزيري النقل ماهر أبو السمن والداخلية مازن الفراية.

وشمل الاتفاق الأخير إضافة مبلغ 1.5 دينار (2.1 دولار) لكل طن على أجور نقل كل من الفوسفات والبوتاس والكبريت، ورفع سعر شحن الحاويات لتصبح 500 دينار (704 دولارات) بدلا من 448 دينارا (631 دولارا) حتى وزن 25 طنا للحاوية على محور عمان العقبة.