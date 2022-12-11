الفالح: الاقتصاد غير النفطي نما خلال الفترة الماضية بمعدل 6%

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن الاستثمار الأجنبي المستهدف يمثل أقل من 20% من إجمالي تكوين الاستثمارات الثابتة المستهدفة بحلول 2030.

وأضاف الفالح خلال ملتقى الميزانية 2023، أن المملكة حققت نموًا اقتصاديًا هو الأعلى على مستوى العالم، وعلى مستوى دول العشرين، بلغ 10.3 خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري.

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ولفت إلى أن الاتفاقات التي يتم إعلانها على هامش زيارات ولي العهد إلى عدد من الدول هي بين شركات خاصة ومستثمرين أجانب، لافتا إلى أن "الاقتصاد غير النفطي نما خلال الفترة الماضية بمعدل 6%، وهو نمو رائع".

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 8.8% في الربع الثالث 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وقالت الهيئة في تقرير اليوم الأحد، إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي جاء مدفوعا بالارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 14.2%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 6%.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بالأسعار الثابتة 723.61 مليار ريال في الربع الثالث، عند أعلى مستويات فصلية منذ 2010.