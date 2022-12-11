رئيس "الأهلي" السعودي: شراكة البنوك والصندوق العقاري مكنت من تمويل 100 ألف وحدة

قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، عمار الخضيري، إن الشراكة بين البنوك وصندوق التنمية العقارية مكنت من تمويل 100 ألف وحدة سكنية.

وأضاف الخضيري، خلال مشاركته في منتدى الميزانية السعودية 2023، "نتطلع لدور كبير للشراكة مع بتك المنشأت الصغيرة والمتوسطة".

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انطلاق جلسات منتدى الميزانية السعودية في الرياض

وأوضح الخضيري "القطاع البنكي وخلال الـ4 عقود الماضية كان يتفاعل بشكل إيجابي جدا مع مخططات الدولة، خاصة ما يجب التركيز عليه، والشراكة بين صندوق التنمية الصناعي والبنوك مكنت من نمو القطاع الصناعي في المملكة سواء على مستوى الشركات الكبرى مثل سابك أو مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد رأينا كيف نما القطاع الصناعي في السعودية".

وقال "هناك مثل آخر رأيناه في الخمس سنوات الماضية، وهو التعاون بين صندوق التنمية العقاري والبنوك، حيث تم تمويل 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع البنوك".

ولفت الخصيري إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قابليتها لخلق وظائف أعلى بكثير من الشركات الكبيرة، حيث تمثل رافدا مهما للتوظيف.