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المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس
ألمانيا

شولتس: تعزيز الهجرة إلى ألمانيا قد يضمن زيادة سكانها لـ 90 مليونا

بحلول عام 2070

بوتسدام - رويترز
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الدولة يمكن أن تزيد عدد سكانها كثيرا في الأعوام المقبلة، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز الهجرة للمساعدة في تجنب نقص العمالة وأزمة في نظام المعاشات التقاعدية.

وقال شولتس خلال منتدى للمواطنين في بوتسدام بالقرب من برلين، أمس السبت، إن الحكومة تعمل على جذب العمالة الأجنبية "لمواصلة المسيرة" على الرغم من زيادة عدد كبار السن، أو شيخوخة السكان، مما يجعل زيادة السكان 7% إلى 90 مليون نسمة بحلول عام 2070 أمرا معقولا.

ووافقت الحكومة الألمانية الشهر الماضي على خطط لإصلاح قانون الهجرة، إذ تسعى برلين إلى فتح سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا أمام العمالة التي تشتد الحاجة إليها من خارج الاتحاد الأوروبي.

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وقالت الحكومة إنها تريد تعزيز الهجرة والتدريب لمعالجة نقص المهارات الذي يثقل كاهل الاقتصاد الألماني في فترة تشهد نموا ضعيفا، مع تزايد ضغط الشيخوخة السكانية على نظام المعاشات التقاعدية العام.

وقال شولتس إن النمو السكاني الحالي الذي يرجع جزئيا إلى زيادة الهجرة يعني أنه من المحتمل ألا ترفع الحكومة مساهمات المعاشات التقاعدية قبل نهاية ولايتها في عام 2025.

وقال مكتب الإحصاء الألماني الأسبوع الماضي إنه من المرجح أن يرتفع عدد السكان بمقدار مليون نسمة ليصل إلى 84 مليونا هذا العام، بسبب الهجرة من أوكرانيا. وأضاف أن التعداد قد يصل إلى 90 مليونا في العقود المقبلة إذا كانت الهجرة كبيرة.

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