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مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي
مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي
اقتصاد تونس

محافظ المركزي التونسي: الاتفاق مع صندوق النقد فرصة لا ينبغي إهدارها

العباسي: معرفتنا بالاقتصاد التونسي تمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة ويجب أن نفكر في مصلحة الأجيال القادمة

دبي - العربية.نت
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قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية معتبرا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فرصة لا ينبغي إهدارها.

وأضاف العباسي: "معرفتنا بالاقتصاد التونسي تمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة ويجب أن نفكر في مصلحة الأجيال القادمة"، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

كانت تونس قد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه مرتبط بموافقة المجلس التنفيذي المقرر انعقاده في وقت لاحق من الشهر الحالي.

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ونفى محافظ البنك المركزي وجود أي خلاف أثناء المحادثات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أو مع الاتحاد العام التونسي للشغل سواء في ما يتعلق بمسألة الدعم أو بالإجراءات الضريبية، وقال "إذا ما بدأنا بالتراشق بالتهم في ما بيننا سوف لن نصل إلى حل".

ويطالب المقرضون الحكومة التونسية بإجراء إصلاحات اقتصادية من بينها رفع الدعم وتخفيض الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية.

ويعارض الاتحاد التونسي للشغل صاحب النفوذ القوي بشدة رفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية.

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