وزير المالية السعودي: 99% من مدفوعات القطاع الخاص تمت خلال 15 يوماً
أكد أن الحكومة تتحدث مع القطاع الخاص
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن الحكومة قامت بسداد أكثر من 99% من مستحقات القطاع الخاص خلال 15 يوماً في 2022.
وأضاف أن المدفوعات كانت تمثل هاجسا كبيرا للقطاع الخاص، وكنا نتلقى الكثير من الأسئلة في كل اللقاءات عن مدفوعات القطاع الخاص.
وأشار الجدعان إلى أن الحكومة تتحدث مع القطاع الخاص، وأنه تم وضع آليات لضمان عدم تأخير المدفوعات.
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وأشار الجدعان إلى أن المملكة انتقلت إلى مرحلة الاستدامة المالية والتخطيط لمدة 3 و5 سنوات وحتى لمدة تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات.
وقال الجدعان "بدأنا الإعلان عن أرقام متوقعة للميزانية في شهر سبتمبر من السنة المالية لإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لإعداد خططه الاستثمارية التي تحدد في ديسمبر".
وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية تغطي 40% من الإنفاق بنهاية منذ العام 2021، بعدما كانت تغطي 10% في السابق.
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