اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد السعودية

وزير المالية السعودي: 99% من مدفوعات القطاع الخاص تمت خلال 15 يوماً

أكد أن الحكومة تتحدث مع القطاع الخاص

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن الحكومة قامت بسداد أكثر من 99% من مستحقات القطاع الخاص خلال 15 يوماً في 2022.

وأضاف أن المدفوعات كانت تمثل هاجسا كبيرا للقطاع الخاص، وكنا نتلقى الكثير من الأسئلة في كل اللقاءات عن مدفوعات القطاع الخاص.

وأشار الجدعان إلى أن الحكومة تتحدث مع القطاع الخاص، وأنه تم وضع آليات لضمان عدم تأخير المدفوعات.

اقرأ المزيد: ميزانية السعودية.. كيف تحول العجز إلى فائض خلال 10 سنوات؟

وأشار الجدعان إلى أن المملكة انتقلت إلى مرحلة الاستدامة المالية والتخطيط لمدة 3 و5 سنوات وحتى لمدة تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات.

وقال الجدعان "بدأنا الإعلان عن أرقام متوقعة للميزانية في شهر سبتمبر من السنة المالية لإتاحة المجال أمام القطاع الخاص لإعداد خططه الاستثمارية التي تحدد في ديسمبر".

وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية تغطي 40% من الإنفاق بنهاية منذ العام 2021، بعدما كانت تغطي 10% في السابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ندوة حقوقية تكشف فظائع ميليشيا الحوثي ضد 5 ملايين يمني في تعز ندوة حقوقية تكشف فظائع ميليشيا الحوثي ضد 5 ملايين يمني في تعز
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط